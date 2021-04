VIDEO- Napoli spettacolo, la Lazio si sveglia tardi. Gattuso a -2 dalla Juve. Tutti i gol della gara (Di giovedì 22 aprile 2021) Il VIDEO dei gol di Napoli-Lazio, gara valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Allo stadio Diego Armando Maradona i ragazzi di Gattuso partono fortissimi e dopo pochi minuti sono già sul 2-0 grazie alle reti di Insigne e di Politano. La Lazio prova a reagire ma il tiro di Correa si infrange sul palo. Nella ripresa due gol magnifici di Insigne e Mertens calano il poker. La Lazio prova a rientrare in partita grazie ai gol di Immobile e Milinkovic. Osimhen gela i caapitolini e mette il punto esclamativo sulla partita Un 5-2 pesante, il Napoli rimane agganciato al treno Champions: per la Lazio serve un’impresa. IL TABELLINO E LE PAGELLE Napoli-Lazio 5-2 Marcatori: 7? ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 22 aprile 2021) Ildei gol divalevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Allo stadio Diego Armando Maradona i ragazzi dipartono fortissimi e dopo pochi minuti sono già sul 2-0 grazie alle reti di Insigne e di Politano. Laprova a reagire ma il tiro di Correa si infrange sul palo. Nella ripresa due gol magnifici di Insigne e Mertens calano il poker. Laprova a rientrare in partita grazie ai gol di Immobile e Milinkovic. Osimhen gela i caapitolini e mette il punto esclamativo sulla partita Un 5-2 pesante, ilrimane agganciato al treno Champions: per laserve un’impresa. IL TABELLINO E LE PAGELLE5-2 Marcatori: 7? ...

Advertising

poliziadistato : Napoli: l'arrivo del feretro in Piazza del Plebiscito del sovrintendente capo #PoliziadiStato Giovanni Vivenzio… - Tg3web : Gli studenti del liceo Vico di Napoli si stringono intorno a un loro compagno transgender. Vittima, secondo la loro… - RaiTre : C’è stato un tempo, la prima metà dall’ottocento, in cui per fare fortuna si emigrava da Milano a Napoli e non vice… - _sw6_ : RT @AweSimo8: Reina a fine partita entrando nello spogliatoio del Napoli - infoitinterno : Gol Immobile: Napoli colpito per la sesta gara consecutiva - VIDEO -