Una tassa minima globale per le multinazionali. Biden spinge sull’acceleratore (Di giovedì 22 aprile 2021) A quasi 100 giorni dal suo insediamento, il presidente Biden spinge l’acceleratore sull’introduzione di una tassa minima globale per le aziende. Dopo anni di stallo, l’amministrazione americana sembrerebbe disposta a collaborare con l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico con lo scopo di mettere fine alle pratiche di elusione fiscale dei giganti del web. La proposta punta a introdurre per ciascuno Stato il potere di tassare i profitti di una multinazionale in maniera proporzionale alle vendite realizzate da questa sul territorio. Per quanto questo possa sembrare ovvio, il sistema tributario non funziona così. La regola di base è che ciascuna società paga le tasse nel paese in cui ha la sede legale. Questo comporta che una società francese pagherà le tasse in ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 aprile 2021) A quasi 100 giorni dal suo insediamento, il presidentel’acceleratore sull’introduzione di unaper le aziende. Dopo anni di stallo, l’amministrazione americana sembrerebbe disposta a collaborare con l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico con lo scopo di mettere fine alle pratiche di elusione fiscale dei giganti del web. La proposta punta a introdurre per ciascuno Stato il potere dire i profitti di una multinazionale in maniera proporzionale alle vendite realizzate da questa sul territorio. Per quanto questo possa sembrare ovvio, il sistema tributario non funziona così. La regola di base è che ciascuna società paga le tasse nel paese in cui ha la sede legale. Questo comporta che una società francese pagherà le tasse in ...

Una tassa minima globale per le multinazionali. Biden spinge sull'acceleratore
A quasi 100 giorni dal suo insediamento, il presidente Biden spinge l'acceleratore sull'introduzione di una tassa minima globale per le aziende. Dopo anni di stallo, l'amministrazione americana sembrerebbe disposta a collaborare con l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico con lo ...

