Un missile siriano è esploso nel sud di Israele (Di giovedì 22 aprile 2021) Giovedì un missile terra-aria siriano è esploso nel sud di Israele, a circa 30 chilometri da un impianto nucleare segreto: non ci sono notizie di persone ferite o di danni particolari. L’esercito israeliano ha detto che l’obiettivo era un aereo Leggi su ilpost (Di giovedì 22 aprile 2021) Giovedì unterra-arianel sud di, a circa 30 chilometri da un impianto nucleare segreto: non ci sono notizie di persone ferite o di danni particolari. L’esercito israeliano ha detto che l’obiettivo era un aereo

Advertising

siamozeta : Un missile siriano è esploso nel sud di #Israele. Non ci sono notizie di persone ferite o di danni particolari. L’e… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Un missile siriano è esploso nel sud di Israele - ilpost : Un missile siriano è esploso nel sud di Israele - RenatoSouvarine : RT @Lantidiplomatic: 'Non è la prima volta'. Nuovi dettagli su missile siriano finito vicino centrale nucleare israeliana - regynadeserto : RT @Lantidiplomatic: 'Non è la prima volta'. Nuovi dettagli su missile siriano finito vicino centrale nucleare israeliana -