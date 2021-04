(Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Non è la prima volta purtroppo che idella provincia di Caserta vengono smaltiti illecitamente in, è importante adesso che si faccia luce su tutta la filiera per individuare letà e stroncare questo turismo criminale dei, servono anche idelle aziende coinvolte” dichiara la senatrice casertana Vilmapresidente della XIII Commissione Ambiente e Territorio del Senato, commentando l’operazione di oggi eseguita dai Carabinieri, GDF e dall’Antimafia di Bari che ha portato all’arresto di 6 persone nei confronti degli appartenenti ad una strutturata organizzazione criminale, operante tra Campania,e Abruzzo, dedita ale allo smaltimento illecito in aree e ...

Advertising

_Carabinieri_ : I #Carabinieri di Bari e la @GDF di Foggia hanno eseguito misure cautelari di 6 appartenenti ad una organizzazione… - GDF : Traffico di #rifiuti tra #Campania, #Puglia e #Abruzzo. #GDF #Foggia, #Scico e @_Carabinieri_ eseguono 6… - repubblica : Traffico di rifiuti tra Campania, Puglia e Abruzzo, sei misure cautelari: sequestrati beni per oltre un milione e m… - ladyrosmarino : RT @MediasetTgcom24: Traffico di rifiuti tra Puglia, Campania e Abruzzo: sei arresti #foggia - anteprima24 : ** Traffico di rifiuti speciali dal ##Casertano alla Puglia, Moronese: 'Fuori i nomi dei responsabili” **… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico rifiuti

ditra Puglia, Campania e Abruzzo, la Guardia di Finanza arresta sei persone. Con l'accusa die smaltimento illecito diin aree non autorizzate , i militari della ...' Dalle indagini - dichiara Pellegrino - sembra emergere un articolato sistema criminale , operante nel territorio del Vallo di Diano, dedito ale allo sversamento illegale di. Ho ...Caserta – “Non è la prima volta purtroppo che i rifiuti della provincia di Caserta vengono smaltiti illecitamente in Puglia, è importante adesso che si faccia luce su tutta la filiera per individuare ...Bari - Lo smaltimento illegale dei rifiuti è diventata una delle principali attività delle ecomafie che in Puglia fa registrare il 28,7% delle infrazioni accertate nel ciclo dei rifiuti sul totale naz ...