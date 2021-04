Sprint scudetto rallentato Tra stanchezza | pressione | pali e Handa | ora Conte usa la carota

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sprint scudetto

Cronache Maceratesi

Invece dietro al doppio 1 - 1 di Napoli e Spezia che ha rallentato la corsadell'Inter ci sono anche pressione, ansia da prestazione e inevitabile stanchezza. Nessun allarme rosso, per ...Tre vittorie nelle ultime quattro partite, sei nelle ultime nove, non sono un passo da, che infatti è lontanissimo. Ma da Champions League sicuramente. Davanti a Pirlo resta una ...lo...VOLLEY A1 - I biancorossi sbancano Perugia con un netto 3 a 0 portandosi avanti nella serie. Sabato a Civitanova un successo può valere il tricolore Non c'è storia a Perugia. La Lube domina in lungo ...L'attaccante tornato al gol domenica è in grande condizione, e nel mirino ha il sesto gol al Napoli e la Champions da riconquistare con la Lazio.