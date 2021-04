Salvini contro Franceschini sull’Arena di Verona

Leggi su dire

(Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – "Folle mettere a rischio la stagione estiva dell'Arena di Verona, impossibile da pianificare con il coprifuoco alle 22 fino a luglio e un limite a 1.000 per gli spettatori come previsto dal decreto di ieri (che anche per questo la Lega non ha votato). Musica, arte, cultura e turismo non meritano chiusure e punizioni per altri mesi, il governo ascolti l'appello di Verona e dei veronesi, del sindaco Sboarina e della Lega". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.