Roma | Cristante | Contento per il gol ma peccato perché potevamo vincere

Advertising

OfficialASRoma : Triplice fischio. Nella ripresa pareggiamo con @Cristante, ma non riusciamo a trovare il gol del 2-1. FORZA ROM… - Gazzetta_it : Gol! Roma - Atalanta 1-1, rete di Cristante B. (ROM) - SkySport : ROMA-ATALANTA 1-1 Risultato finale ? ? #Malinovskyi (26’) ? #Cristante (75’) ?? - Piros_lakotars : @lemonmeringue_ Che dice Papà? È contento di Cristante adesso? Daje Roma daje!!! - KilstromLars : RT @OfficialASRoma: Triplice fischio. Nella ripresa pareggiamo con @Cristante, ma non riusciamo a trovare il gol del 2-1. FORZA ROMA ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Cristante

Turning point della sfida è l'espulsione per doppia ammonizione di Gosens che lascia i nerazzurri in dieci e restituisce linfa vitale alla. Un tiro dipassa sotto il braccio di Gollini ...Tabellino: Pau Lopez; Mancini,, Ibanez; Karsdorp, Villar , Veretout, Calafiori ; Pellegrini, Mkhitaryan ; Dzeko. In panchina: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Santon, Reynolds, Fazio, ...Pareggio per 1-1 tra Roma e Atalanta nella 32esima giornata di Serie A . Nerazzurri in vantaggio con Malinovskyi al 26esimo del primo tempo, pareggio di ...Alla fine? Arriva un pari tra Roma e Atalanta: è 1-1 all'Olimpico, al gol di Malinovskyi, risponde la bordata da fuori di Bryan Cristante, con i gial ...