Regolamento Ue sull’Intelligenza artificiale | l’esperto | “Il mondo ci imiterà come con Gdpr”

(Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – Dotarsi di regole per l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale “è un’ottima decisione. L’Ue determina ‘paletti di evoluzione’ per rendere il progresso legittimo ma sicuro, basandosi su una logica di calcolo del rischio. Con questa normativa l’Ue farà da apripista nel mondo e molti Stati ci imiteranno come già stanno facendo col Gdpr”. È quanto afferma l’esperto in diritto dell’informatica e presidente di Anorc Professioni, avvocato Andrea Lisi, commentando il progetto di regolamento comunitario sull’Intelligenza Artificiale, presentato ieri dalla vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager e dal commissario al Mercato unico Thierry Breton.