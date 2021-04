Raoul Bova | l’annuncio è ufficiale | fan impazziti

(Di giovedì 22 aprile 2021), arrivache tutti i fan si aspettavano ma a cui non tutti credevano. Ecco cosa è successo Come di consueto sono stati resi noti i dati ufficiali sugli ascolti della prima serata di ieri, mercoledì 21 aprile 2021. La prima puntata di Buongiorno, mamma!, che vede protagonistie Maria Chiara L'articolo proviene da Inews.it.

La prima puntata della serie TV " Buongiorno Mamma ", diretta da Giulio Manfredonia con Raoul Bova, andata in onda in prima serata su Canale 5 martedì 21 aprile 2021, ha raccolto davanti al video 3.871.000 telespettatori pari al 18% di share. La partita tra le ammiraglie prevedeva Alberto Angela con 'Ulisse' su Rai1 e un'ambiziosa fiction firmata Lux, 'Buongiorno Mamma!', con Raoul Bova protagonista, nella fascia di pregio di Canale 5. Raoul Bova, arriva l'annuncio che tutti i fan si aspettavano ma a cui non tutti credevano.