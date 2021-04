Parco eolico offshore alle Egadi, Agci: “Positivo il no dei Comuni” (Di giovedì 22 aprile 2021) I Comuni della provincia di Trapani hanno espresso il loro dissenso alla realizzazione del mega Parco eolico offshore da 190 torri di oltre 200 metri di altezza al largo delle isole Egadi ritenendo che restano da valutare tanti rischi: le interazioni con l’avifauna stanziale e migratoria, l’impatto socio economico nel comparto della pesca e della Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 22 aprile 2021) Idella provincia di Trapani hanno espresso il loro dissenso alla realizzazione del megada 190 torri di oltre 200 metri di altezza al largo delle isoleritenendo che restano da valutare tanti rischi: le interazioni con l’avifauna stanziale e migratoria, l’impatto socio economico nel comparto della pesca e della

Advertising

ilSicilia : #Cronaca #dissenso Trapani, i comuni della provincia dicono no al parco eolico off shore Renexia… - Quot_Molise : Parco eolico Campomarino, Silvestri: 'Uniti a favore del territorio, no a polemiche sterili” |… - CorriereRomagna : Rimini, candidato sindaco Sadegholvaad apre a parco eolico al largo - - calvi1956 : RT @Mediobanca_: #MBSustainability – raggiunta la neutralità climatica di Gruppo. Un progetto che ha contribuito alla realizzazione del più… - ilmattinodisici : Parco eolico offshore alle Egadi, Agci: “Positivo il no dei Comuni” -