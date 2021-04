LIVE Tour of the Alps in DIRETTA: inizia la salita di Boniprati (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.04 Intanto si rialza Gianni Moscon. Il treno di Sivakov perde un pezzo. 15.03 Il gruppo principale è composto da 28 corridori, ci sono tutti i migliori. 15.00 Sebastian Henao ha incrementato di molto la velocità, e il gruppo sta perdendo pezzi in men che non si dica. 14.59 Si sfila Anacona, è la Ineos che si mette in testa! 14.56 Ora è Winner Anacona dell’Arkea-Samsic a fare l’andatura, scremando il gruppo principale 14.55 La Ineos ha circondato Simon Yates, con l’intento di isolarlo. In testa la squadra di Pavel Sivakov. 14.53 Comincia la salita di Boniprati! L’attenzione è sugli uomini di classifica. 14.52 Si è ormai esaurita la fuga dei battistrada a meno di 19 chilometri dall’arrivo. Peccato, ci sarebbe piaciuto vedere se Chris Froome aveva conservato qualche cartuccia ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.04 Intanto si rialza Gianni Moscon. Il treno di Sivakov perde un pezzo. 15.03 Il gruppo principale è composto da 28 corridori, ci sono tutti i migliori. 15.00 Sebastian Henao ha incrementato di molto la velocità, e il gruppo sta perdendo pezzi in men che non si dica. 14.59 Si sfila Anacona, è la Ineos che si mette in testa! 14.56 Ora è Winner Anacona dell’Arkea-Samsic a fare l’andatura, scremando il gruppo principale 14.55 La Ineos ha circondato Simon Yates, con l’intento di isolarlo. In testa la squadra di Pavel Sivakov. 14.53 Comincia ladi! L’attenzione è sugli uomini di classifica. 14.52 Si è ormai esaurita la fuga dei battistrada a meno di 19 chilometri dall’arrivo. Peccato, ci sarebbe piaciuto vedere se Chris Froome aveva conservato qualche cartuccia ...

gIorioushar : non avrò mai dunkirk harry ma almeno datemi live on tour harry?? - SpazioCiclismo : Anche oggi potete seguire con noi anche la cronaca e le immagini in diretta del #TouroftheAlps - SpazioCiclismo : Sempre e solo @GreenEDGEteam a fare l'andatura in testa al gruppo quando siamo nei 50km finali della tappa… - RyansHotRides : RT @SexyVixens4: 100% Free Live Sex ? - infoitsport : LIVE Tour of the Alps in DIRETTA: Gianni Moscon fa il bis! 'Ho rotto il ghiaccio'. Highlights e classifica -