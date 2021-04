Lega: La Raggi taglia i fondi per la cura verde nelle scuole (Di giovedì 22 aprile 2021) – “Come già denunciato dalla Lega, il bilancio di Roma Capitale ha messo in ginocchio la Capitale con tagli verticali che hanno azzerato i fondi per servizi essenziali, come il sociale o la cura del verde pubblico anche nelle scuole”. A denunciarlo in una nota sono Fabrizio Santori e Monica Picca, dirigenti romani della Lega Salvini Premier. “Abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni da parte di famiglie i cui bambini frequentano scuole comunali di ogni ordine e grado nelle quali i giardini sono in condizioni di degrado, con erbe alte e infestanti, rendendo impossibile fruire degli spazi esterni, cosa di fondamentale importanza vista l’emergenza sanitaria”, osservano i dirigenti leghisti. “Chiediamo alla sindaca Raggi ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 aprile 2021) – “Come già denunciato dalla, il bilancio di Roma Capitale ha messo in ginocchio la Capitale con tagli verticali che hanno azzerato iper servizi essenziali, come il sociale o ladelpubblico anche”. A denunciarlo in una nota sono Fabrizio Santori e Monica Picca, dirigenti romani dellaSalvini Premier. “Abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni da parte di famiglie i cui bambini frequentanocomunali di ogni ordine e gradoquali i giardini sono in condizioni di degrado, con erbe alte e infestanti, rendendo impossibile fruire degli spazi esterni, cosa di fondamentale importanza vista l’emergenza sanitaria”, osservano i dirigenti leghisti. “Chiediamo alla sindaca...

