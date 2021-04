Le vendite dei vinili superano quelle dei Cd (Di giovedì 22 aprile 2021) Piccola grande rivoluzione nel mondo della musica: nel primo trimestre 2021 . L’Italia vive una sorta di rivoluzione musicale confermata dall’indagine condotta de Deloitte per Fimi. I risultati evidenziano che nel primo trimestre del 2021 . Un risultato storico, una sorta di riscoperta del passato grazie alle tecnologie del presente, che hanno cambiato (in meglio) la fruizione della musica in vinile. Stand ai dati di Deloitte, nei primi tre mesi del 2021 il vinile ha fatto registrare, in termini di vendite, un clamoroso +121% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il tutto mentre il Cd ha fatto registrare un calo del 6%. Non un crollo, ma un abbassamento che ha reso possibile il sorpasso del vinile sul Cd. viniliAumentano gli abbonamenti ai servizi in streaming I due supporti fisici ovviamente non reggono il confronto con lo ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 aprile 2021) Piccola grande rivoluzione nel mondo della musica: nel primo trimestre 2021 . L’Italia vive una sorta di rivoluzione musicale confermata dall’indagine condotta de Deloitte per Fimi. I risultati evidenziano che nel primo trimestre del 2021 . Un risultato storico, una sorta di riscoperta del passato grazie alle tecnologie del presente, che hanno cambiato (in meglio) la fruizione della musica in vinile. Stand ai dati di Deloitte, nei primi tre mesi del 2021 il vinile ha fatto registrare, in termini di, un clamoroso +121% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il tutto mentre il Cd ha fatto registrare un calo del 6%. Non un crollo, ma un abbassamento che ha reso possibile il sorpasso del vinile sul Cd.Aumentano gli abbonamenti ai servizi in streaming I due supporti fisici ovviamente non reggono il confronto con lo ...

