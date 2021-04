Isola dei Famosi 2021, eliminato: Fariba, Miryea o Vera Gemma? Ecco cosa dicono i sondaggi (Di giovedì 22 aprile 2021) La nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021 è alle porte e con essa anche il nuovo eliminato. Si tratta di una nomination tutta al femminile, quella di oggi che vede a rischio eliminazione Fariba Tehrani, Miryea Stabile e Vera Gemma. Una di loro dovrà lasciare il reality condotto da Ilary Blasi: chi di loro si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 22 aprile 2021) La nuova puntata dell’deiè alle porte e con essa anche il nuovo. Si tratta di una nomination tutta al femminile, quella di oggi che vede a rischio eliminazioneTehrani,Stabile e. Una di loro dovrà lasciare il reality condotto da Ilary Blasi: chi di loro si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - RChiovenda : RT @Marqs20876: Viviamo in un paese in cui #ChefRubio può dire 'Infame te ne hanno date poche' a #Brumotti. Dove #Grillo difende il figlio… - stella7815 : @Hermanzampa A me va bene un’isola dei caraibi a caso. -