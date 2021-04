Indonesia, sottomarino disperso: è a 600-700 metri di profondità (Di giovedì 22 aprile 2021) Si troverebbe a circa 700 metri di profondità il sottomarino Indonesiano disperso al largo di Bali con 53 militari a bordo. Ad annunciarlo è stata oggi la Marina Indonesiana. I contatti con il KRI Nanggala-402 di fabbricazione tedesca si sono persi alle prime ore di ieri quando il sommergibile si trovava 95 chilometri a nord di Bali, impegnato in un’esercitazione. “Sospettiamo che si trovi ad una profondità di 600-700 metri” ha dichiarato il portavoce della Marina Julius Widjojono, ricordando che il sottomarino è concepito per immergersi a profondità di 250-500 metri. Oltre è pericoloso”. Secondo Widjojono il serbatoio del carburante potrebbe essere stato danneggiato dalla pressione ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 aprile 2021) Si troverebbe a circa 700diilnoal largo di Bali con 53 militari a bordo. Ad annunciarlo è stata oggi la Marinana. I contatti con il KRI Nanggala-402 di fabbricazione tedesca si sono persi alle prime ore di ieri quando il sommergibile si trovava 95 chiloa nord di Bali, impegnato in un’esercitazione. “Sospettiamo che si trovi ad unadi 600-700” ha dichiarato il portavoce della Marina Julius Widjojono, ricordando che ilè concepito per immergersi adi 250-500. Oltre è pericoloso”. Secondo Widjojono il serbatoio del carburante potrebbe essere stato danneggiato dalla pressione ...

