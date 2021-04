Highlights Sinner-Bautista Agut 7-69 6-2 | Atp Barcellona 2021 VIDEO

(Di giovedì 22 aprile 2021) Ilcon glidi7-6(9) 6-2, match valido per il torneo Atp 500 di. Nel terzo turno straordinario successo per l’altoatesino che per la terza volta in poche settimane batte lo spagnolo, stavolta in due set e dopo una vera e propria battaglia all’ultimo punto per larghi tratti. In alto le immagini salienti della sfida. SportFace.

Advertising

MRC_typing : La difesa di #Djokovic è semplicemente diabolica: quelle palle che butta a ridosso della riga di fondo non sono da… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Sinner

Gli higghlights del match tra Janniked Egor Gerasimov , valevole per il secondo turno del torneo Atp di Barcellona 2021. Partita dominata in lungo e in largo da parte dell'altoatesino che si è dimostrato nettamente superiore al ...Dopo aver battuto Jannikal secondo turno, il numero 1 al mondo perde la sua imbattibilità del 2021 e si ferma contro il britannico Daniel Evans. Ci sono volute due ore 6 minuti al numero 33 al mondo per rispedire a ...Il video con gli highlights di Sinner-Bautista Agut 7-6(9) 6-2, match valido per il torneo Atp 500 di Barcellona 2021. Nel terzo turno straordinario successo per l’altoatesino che per la terza volta i ...VIDEO - Gli highlights del match tra Jannik Sinner ed Egor Gerasimov , valevole per il secondo turno del torneo Atp di Barcellona 2021 ...