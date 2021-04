Genova, i servizi del Comune in digitale con un click (Di giovedì 22 aprile 2021) Per informazioni basta scrivere alla mail fascicolodigitale@Comune.Genova.it . Il dettaglio delle ... E poi: sezione "io Leggo" con la possibilità di iscriversi ai servizi bibliotecari, visualizzare le ... Leggi su ligurianotizie (Di giovedì 22 aprile 2021) Per informazioni basta scrivere alla mail fascicolo.it . Il dettaglio delle ... E poi: sezione "io Leggo" con la possibilità di iscriversi aibibliotecari, visualizzare le ...

Ultime Notizie dalla rete : Genova servizi Genova, i servizi del Comune in digitale con un click Arriva il 'Fascicolo del Cittadino', un contenitore digitale per usufruire dei servizi del Comune di Genova e consultare i propri dati con un click. Dopo la fase di sperimentazione arriva un "contenitore digitale unico" per fruire dei servizi comunali, consultare i propri dati e ...

Genova è la prima città in Italia a far pagare le multe con un'app Genova " Ricevere e pagare le multe con un click. È uno dei servizi offerti dal Comune di Genova ai cittadini che, scaricando la App IO (quella del cashback nazionale), possono ricevere sullo smartphone un messaggio che li avvisa di avere una sanzione per un'...

