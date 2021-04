Formazioni ufficiali Barcellona-Getafe | Liga 2020 2021

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 aprile 2021) Ledi, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di. I blaugrana vanno a caccia dei tre punti per guadagnare posizioni in classifica, mentre ilproverà a conquistare punti importanti in ottica salvezza. Fischio d’inizio fissato per le ore 22.00 di giovedì 22 aprile. Di seguito le scelte dei due allenatori.: Ter Stegen; Jordi Alba, Piqué, Lenglet, Mingueza, Busquets, De Jong, Roberto, Pedri, Messi, Griezmann.: In attesa SportFace.