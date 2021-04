“È da due mesi che non riesco a seppellire mio figlio | Raggi vergognati” | la denuncia del deputato Pd Andrea Romano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 aprile 2021) “Oggi sono 2che mioDario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. 2che non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non dà alcun tempo. La tua vergogna non sarà mai abbastanza grande”. È ladelPdche su Twitter ha deciso di raccontare il dramma che sta vivendo da alcuniinsieme alla sua famiglia. Il post è rivolto direttamente alla sindaca di Roma Virginia, sotto accusa per i ritardi della municipalizzata nel consentire la sepoltura dei defunti in tempi di pandemia. Come ha raccontato al Corriere,all’inizio era restio, vista la sua “carica politica”, a “rendere pubblica la vicenda”. “Ma ...