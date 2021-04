Denise Pipitone, nell'intercettazione ad Anna Corona c'è la voce di una bambina (Di giovedì 22 aprile 2021) 'C'è una telefonata in cui risponde una bambina e una voce, forse femminile, in maniera brusca le dice: ' Stai zitta ''. Così Roberto Cusani, il consulente di Piera Maggio - la mamma di Denise ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 aprile 2021) 'C'è una telefonata in cui risponde unae una, forse femminile, in maniera brusca le dice: ' Stai zitta ''. Così Roberto Cusani, il consulente di Piera Maggio - la mamma di...

Advertising

SecolodItalia1 : Denise Pipitone, a “Chi l’ha visto?” spuntano intercettazioni inedite e parole-bomba (video) - infoitcultura : Denise Pipitone, dubbi sui depistaggi: le nuove intercettazioni - infoitcultura : Denise Pipitone, la madre Piera Maggio: 'Penso che Anna Corona si fosse infatuata di me' - - infoitcultura : Denise Pipitone, Piera Maggio: 'Troppe bugie dall'inizio, errori che non si potranno recuperare' - infoitcultura : Denise Pipitone, Piera Maggio rivela: 'Anna era infatuata di me' -