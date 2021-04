Denise Pipitone | dopo 17 anni esce fuori la verità | la rivelazione di Piera Maggio

(Di giovedì 22 aprile 2021) Nella puntata di ieri di Chi l'ha Visto? è stata nuovamente ospite, la mamma di, la piccola scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo., l'importante: «Mi odiava ma era infatuata di me» Durante la puntata si è ritornato a parlare della travagliata storia che si nasconde dietro la sparizione della piccola. Sono state diffuse altre intercettazioni che potrebbero riaprire il caso poiché in tutti questinon sono state mai considerate durante le indagini. La mamma dinon è riuscita a trattenersi ed ha fatto delle importanti rivelazioni. Innanzitutto ha puntato il dito contro le forze dell'ordine per le lacune e i depistaggi nelle indagini, ma poi ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Il programma a cura di Siria Magri si occupa della scomparsa di, la bambina di Mazara del Vallo (Trapani), sparita all'età di quattro anni, il primo settembre 2004. Le ricerche non si ...Il Casosi arricchisce di una clamorosa novità: mandata in onda a 'Mattino 5' un'intercettazione di Anna Corona con una voce di una bimba che non sarebbe una delle figlie Clamorosa novità nel ...Kevin è il fratello maggiore di Denise Pipitone; cosa sappiamo di lui? Quanti anni ha oggi e cosa fa? Scopri i dettagli all'interno.PALERMO – “Verità per Denise”: è l’appello lanciato oggi dal consiglio comunale di Mazara del Vallo (Trapani) e riportato sulle magliette indossate da ...