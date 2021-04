Ddl Zan, Fedez attacca il leghista Ostellari: “Non puoi fare il ca**o che ti pare, non sei Beyoncé” | VIDEO (Di giovedì 22 aprile 2021) Ddl Zan, Fedez contro il leghista Ostellari: “Non puoi fare il ca**o che ti pare” Fedez torna a parlare del ddl Zan attaccando il leghista Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia, che ha nuovamente rinviato l’arrivo della legge in Senato. “Nonostante più di 300mila firme che chiedono la calendarizzazione e nonostante la maggioranza della commissione Giustizia sia favorevole a calendarizzare il disegno di legge, una persona sola, un singolo, il signor Ostellari ha deciso di fare il ca**o che gli pare, in barba alla democrazia” ha dichiarato Fedez in un VIDEO pubblicato sul suo profilo ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 aprile 2021) Ddl Zan,contro il: “Nonilche titorna a parlare del ddl Zanndo ilAndrea, presidente della Commissione Giustizia, che ha nuovamente rinviato l’arrivo della legge in Senato. “Nonostante più di 300mila firme che chiedono la calendarizzazione e nonostante la maggioranza della commissione Giustizia sia favorevole a calendarizzare il disegno di legge, una persona sola, un singolo, il signorha deciso diilche gli, in barba alla democrazia” ha dichiaratoin unpubblicato sul suo profilo ...

