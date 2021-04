Crollo Ponte Morandi di Genova | chiuse le indagini

(Di giovedì 22 aprile 2021) La Procura diha chiuso lesuldel, crollato nell’agosto 2018 e costato la vita a 43 persone. La Gdf sta notificando gli atti.– Lesuldelsi sono concluse dopo quasi tre anni di lavori, nel corso dei quali sono stati eseguiti due incidenti probatori, uno sullo stato di salute del viadotto e un secondo sulle cause vere e proprie del. La Procura del capoluogo ligure sta già inviando gli avvisi per mezzo della Guardia di finanza. Gli indagati I pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno, insieme all’aggiunto Paolo D’Ovidio, avevano indagato 71 persone più le due società Aspi e Spea (la controllata che si ...

