Coronavirus, il contagio cresce in Giappone. Le Olimpiadi sempre più a rischio (Di giovedì 22 aprile 2021) Le Olimpiadi di Tokyo ritornano a rischio per l'emergenza Coronavirus. Le decisioni saranno comunicate nelle prossime settimane. TOKYO (Giappone) – Le Olimpiadi di Tokyo ritornano a rischio per l'emergenza Coronavirus. I numeri in Giappone sono in crescita e il piano di vaccinazione prosegue molto a rilento. Due fattori che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero portare il governo a rinunciare definitivamente ai Giochi. Nessuna conferma ufficiale, al momento, ma le prossime Olimpiadi continuano ad essere in forte. Nelle prossime settimane ci sarà una valutazione per capire la situazione e prendere una decisione definitiva sullo svolgimento dei Giochi. Il pubblico L'altro nodo da sciogliere resta quello del pubblico.

