Conversazioni sul futuro dell’abitare Simmons | dormire bene

«Tutti gli ambienti della casa sono stati sfruttati in maniera massiccia nell'ultimo anno. Cio? ha determinato la maturazione di nuovi bisogni, il desiderio di sostituire alcuni pezzi d'arredamento», racconta Fabio Formenti, Amministratore Delegato di Simmons. Fabio Formenti, Amministratore Delegato di SimmonsVale anche per il letto?«Certo. Siamo stati tutti molto stressati, abbia- mo sentito il bisogno di riposare di piu? o soltanto meglio. Chi si e? reso conto che il suo materasso non era all'altezza, ha avvertito la necessita? di cambiarlo. Noi abbiamo fatto numeri importanti, e? mutato anche il modo di comprare». Simmons Linea EliteSi spieghi meglio. «Il traffico sul web e? aumentato a dismisura, ma prima di portare a termine un acquisto ci si informa bene. E per un acquisto cosi? importante si premia chi ...

