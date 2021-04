Comer Industries | assemblea approva bilancio e dividendo

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – L’degli Azionisti disi è riunita oggi in sede ordinaria e straordinaria sotto la presidenza di Matteo Storchi e hato ildi esercizio 2020 e la distribuzione di undi 0,50 Euro per ogni azione, in pagamento il giorno 28 aprile 2021 con data stacco cedola il 26 aprile 2021 e data di legittimazione al pagamento il 27 aprile 2021. L’ha altresì deliberato il conferimento dell’incarico novennale per la revisione legale, ha nominato il Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino all’convocata per l’zione delal 31 dicembre 2023 e ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad effettuare acquisti e ...