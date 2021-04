Calcio | Juve Lavoro di scarico al Jtc | Chiesa a Firenze non ci sarà

(Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo il successo sul Parma, bianconeri al Franchi per riscattare il ko dell'andata TORINO - Vinta in rimonta per 3 - 1 la partita della 32esima giornata di campionato, quella disputata ieri sera in ...

Dopo il successo sul Parma, bianconeri al Franchi per riscattare il ko dell'andata TORINO - Vinta in rimonta per 3 - 1 la partita della 32esima giornata di campionato, quella disputata ieri sera in ...La Superlega europea ufficializzata lunedì 19 aprile è durata appena due giorni. La nuova competizione europea ideata da Florentino Perez e sostenuta da Andrea Agnelli era partita con ben dodici club ...Intervistato da TMW, l’ex attaccante Antonio Di Natale, oggi alla guida della Carrarese in Serie C, ha speso parole dure contro il progetto Superlega, naufragato poco dopo aver visto la ...Mark Iuliano è andato controcorrente sull'ipotesi Superlega: 'Per vedere una partita decente di Champions bisogna andare ai quarti'.