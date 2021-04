Calcio | Ibrahimovic | ‘Milan casa mia | se posso resto tutta la vita’

(Di giovedì 22 aprile 2021) Milano, 22 apr. – (Adnkronos) – “Sono molto felice, aspettavo questo giorno. Il Milan èmia, sono felice e sto bene. Sono contento di come mi fanno sentire in questo club, dal mister ai tifosi che mi mancano tanto. Serestare perla vita, io”. Queste le prime parole di Zlatandopo il rinnovo con il Milan fino al 30 giugno 2022. “Lavorare con mister Pioli è stato molto facile, ha la giusta mentalità. Ogni giorno ha questa energia, trasforma la squadra, vuole il massimo da tutti”, aggiunge il 39enne svedese a Milan Tv. L'articoloWeb.

Advertising

repubblica : Milan, Ibrahimovic rinnova: rossonero fino a giugno 2022 - fanpage : Zlatan #Ibrahimovic ha rinnovato con il Milan, giocherà fino a 41 anni - sportmediaset : Milan, ufficiale il rinnovo di #Ibrahimovic: un altro anno in rossonero. #SportMediaset - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Ibrahimovic: 'Mi sento molto felice, se posso restare tutta la vita, resto' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Ibrahimovic: 'Mi sento molto felice, se posso restare tutta la vita, resto' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Ibrahimovic

Zlatanha rinnovato il proprio contratto con il Milan per un'altra stagione . I dettagli erano ormai stati limati da tempo, oggi la fumata bianca: lo svedese verso le 19.30 è arrivato a Casa ..."La saga continua": così Zlatanha commentato il rinnovo del contratto che lo legherà al Milan anche nella prossima stagione. Il commento, partito dai social, è di quelli destinati a diventare virali. Su Instagram Ibra ...Milano, 22 apr. - (Adnkronos) - "Sono molto felice, aspettavo questo giorno. Il Milan è casa mia, sono felice e sto bene. Sono contento di come mi fanno sentire in questo club, dal mister ai tifosi ch ...Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo il rinnovo di contratto, ufficializzato pochi minuti fa ...