Calabria e Sicilia restano zona arancione, cosa cambia dal 26 aprile. E le novità per la zona gialla (Di giovedì 22 aprile 2021) Il nuovo decreto legge che reintroduce le zone gialle a partire da lunedì 26 aprile, ma Sicilia e Calabria (così come Basilicata, Campania e Toscana), per il momento restano in zona arancione . Nonostante...

fattoquotidiano : In attesa del nuovo decreto del governo, sono sei le regioni per le quali l’allarme resta alto [di @NatasciaRonchet] - DPCgov : ????? Vivi in Calabria o in Sicilia? Oggi sono previsti #venti forti: fai attenzione, alcuni luoghi sono più pericol… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Covid, ecco perché la Sicilia resta arancione. Vaccini a rilento e i dati non migliorano) è sta… - RoccoTodero : @MauroAsara Sicilia, Calabria, Puglia, Campania Dove vivi? In Groenlandia? - Paolo_Acquario : @doluccia16 Anche in Sicilia ormai che sei in Calabria traghetti e sei già a Messina ci devi andare ? -