Avatar 2, James Cameron sui sequel: "La pressione è così tanta che mi verrebbe da piangere" (Di giovedì 22 aprile 2021) James Cameron ha parlato di Avatar 2 e della enorme pressione insita nella realizzazione dei sequel che, a tratti, lo spingerebbe a sedersi e a mettersi a piangere. Non è facile essere James Cameron. Ogni nuovo successo, infatti, ha fruttato al regista aspettative sempre più alte che hanno raggiunto il culmine con la progettazione dell'universo di Avatar e dei suoi sequel, tra cui l'atteso Avatar 2. Secondo Cameron, la pressione, a volte, sarebbe talmente elevata da spingere il regista a sedersi e a mettersi a piangere per l'ansia. James Cameron è uno dei registi di maggiore successo nella storia del cinema. Aver ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 aprile 2021)ha parlato di2 e della enormeinsita nella realizzazione deiche, a tratti, lo spingerebbe a sedersi e a mettersi a. Non è facile essere. Ogni nuovo successo, infatti, ha fruttato al regista aspettative sempre più alte che hanno raggiunto il culmine con la progettazione dell'universo die dei suoi, tra cui l'atteso2. Secondo, la, a volte, sarebbe talmente elevata da spingere il regista a sedersi e a mettersi aper l'ansia.è uno dei registi di maggiore successo nella storia del cinema. Aver ...

Advertising

ProfCampagna : RT @ProfCampagna: #ChampionsMovieLeague - 22/64 Nuova sfida ad eliminazione diretta: - ?? per far passare 'Avatar', James Cameron; - ? per… - FioreLiborio : RT @ProfCampagna: #ChampionsMovieLeague - 22/64 Nuova sfida ad eliminazione diretta: - ?? per far passare 'Avatar', James Cameron; - ? per… - Daniela72066275 : RT @ProfCampagna: #ChampionsMovieLeague - 22/64 Nuova sfida ad eliminazione diretta: - ?? per far passare 'Avatar', James Cameron; - ? per… - Titti96602309 : RT @ProfCampagna: #ChampionsMovieLeague - 22/64 Nuova sfida ad eliminazione diretta: - ?? per far passare 'Avatar', James Cameron; - ? per… - stefy8917 : RT @ProfCampagna: #ChampionsMovieLeague - 22/64 Nuova sfida ad eliminazione diretta: - ?? per far passare 'Avatar', James Cameron; - ? per… -