Al Policlinico Vanvitelli visite gratuite per le Malattie Reumatiche (Di giovedì 22 aprile 2021) Policlinico Vanvitelli. (H)Open day, consulenze gratuite per le Malattie Reumatiche. Ecco come prenotarsi. L'Azienda ospedaliera universitaria "Luigi Vanvitelli", aderente al network Bollini Rosa, offrirà gratuitamente il 3 maggio 2021 dalle ore 14.00 alle ore 18.00, alla popolazione femminile, servizi clinico-diagnostici e momenti informativi come visite e consulenze virtuali. Obiettivo della giornata sarà promuovere la consapevolezza

