Vaccino CureVac e approvazione Ema: ecco quando può arrivare (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sul Vaccino CureVac, quando l'approvazione dell'Ema? "Siamo a un ottimo punto, e pensiamo per fine maggio, massimo inizio giugno, di vederlo registrato in Europa. Appena lo studio sarà concluso, a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sull'dell'Ema? "Siamo a un ottimo punto, e pensiamo per fine maggio, massimo inizio giugno, di vederlo registrato in Europa. Appena lo studio sarà concluso, a ...

Advertising

ilfoglio_it : L'Italia aveva investito 81 mln in ReiThera per il vaccino che stavano studiando. Ora ReiThera ha deciso di parteci… - RaiNews : Secondo il quotidiano britannico, il governo italiano avrebbe avuto colloqui preliminari con la società svizzera No… - alexbarbera : Come era ampiamente prevedibile il vaccino di Stato Reithera, fondato sulla stessa tecnologia di AstraZeneca, non a… - Daniela192601 : RT @BarbaraRaval: ??'#Curevac,vaccino molto simile a Pfizer, che, agendo sull'ingegneria genetica, può essere efficace anche sulle varianti'… - max_pell : RT @ilfoglio_it: L'Italia aveva investito 81 mln in ReiThera per il vaccino che stavano studiando. Ora ReiThera ha deciso di partecipare al… -