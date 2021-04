Uefa, Ceferin: Al-Khelaifi farà interessi dell’Eca. Mi fido di lui” (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Voglio congratularmi con l’Eca per aver scelto Nasser Al-Khelaifi come nuovo presidente. Il calcio ha bisogno di brave persone nei ruoli importante e lui ha dimostrato di essere in grado di prendersi cura degli interessi di più club oltre che del proprio, questo dovrebbe essere un requisito indispensabile per la posizione di presidente dell’Eca”. Lo ha detto il presidente Uefa, Aleksander Ceferin, dopo l’elezione del numero 1 del Psg ai vertici dell’Eca. Al Khelaifi sostituirà Andrea Agnelli che si è dimesso dopo l’annuncio della nascita della Superlega, progetto poi naufragato. “Non vedo l’ora di lavorare con Nasser per costruire il futuro dei club nel calcio europeo. E’ un uomo di cui mi posso fidare“, ha concluso Ceferin. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Voglio congratularmi con l’Eca per aver scelto Nasser Al-come nuovo presidente. Il calcio ha bisogno di brave persone nei ruoli importante e lui ha dimostrato di essere in grado di prendersi cura deglidi più club oltre che del proprio, questo dovrebbe essere un requisito indispensabile per la posizione di presidente”. Lo ha detto il presidente, Aleksander, dopo l’elezione del numero 1 del Psg ai vertici. Alsostituirà Andrea Agnelli che si è dimesso dopo l’annuncio della nascita della Superlega, progetto poi naufragato. “Non vedo l’ora di lavorare con Nasser per costruire il futuro dei club nel calcio europeo. E’ un uomo di cui mi posso fidare“, ha concluso. SportFace.

