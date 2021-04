Tutto l’amore di mamma Catherine Zeta-Jones per Carys Douglas che ha compiuto 18 anni (Di mercoledì 21 aprile 2021) Carys Douglas, l’unica figlia femmina di Catherine Zeta-Jones, 51 anni, e Michael Douglas, 76, ha compiuto 18 anni. E la mamma l’ha festeggiata con un tenero post su Instagram. «Buon 18esimo compleanno Carys Zeta! Sei tutto e ogni cosa è te. Grazie per la gioia che mi dai». Una didascalia che accompagna tre foto. Una che ritrae la diva con la figlia da bambina, un’altra di Carys oggi, giovane donna sempre più simile alla madre, e un’ultima foto che racconta uno scambio di messaggi tra madre e figlia: «Alle 5 di questa mattina, mi hai mandato un messaggio di ringraziamento per averti fatta nascere. Farti nascere è stato il momento di maggior orgoglio», scrive Catherine. Per poi ironizzare: «Aspetta…. L’Oscar? No… decisamente tu». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 aprile 2021) Carys Douglas, l’unica figlia femmina di Catherine Zeta-Jones, 51 anni, e Michael Douglas, 76, ha compiuto 18 anni. E la mamma l’ha festeggiata con un tenero post su Instagram. «Buon 18esimo compleanno Carys Zeta! Sei tutto e ogni cosa è te. Grazie per la gioia che mi dai». Una didascalia che accompagna tre foto. Una che ritrae la diva con la figlia da bambina, un’altra di Carys oggi, giovane donna sempre più simile alla madre, e un’ultima foto che racconta uno scambio di messaggi tra madre e figlia: «Alle 5 di questa mattina, mi hai mandato un messaggio di ringraziamento per averti fatta nascere. Farti nascere è stato il momento di maggior orgoglio», scrive Catherine. Per poi ironizzare: «Aspetta…. L’Oscar? No… decisamente tu».

