Tarassaco: proprietà, benefici e usi in cucina (Di mercoledì 21 aprile 2021) Chiamato anche “piscialetto” per le sue proprietà diuretiche e depurative, o “dente di leone” per la forma dei suoi petali, il Tarassaco è una pianta erbacea perenne. In queste prime settimane di primavera non è difficile incontrarlo nei prati incolti e lungo i margini delle strade e dei sentieri di campagna. Una pianta dalle mille virtù – raccontano Maurizio e Sandro Di Massimo nel libro “Le foglie. Cultura e salute dalle piante selvatiche” (Aboca), volume ricchissimo di informazioni che si propone come un invito alla conoscenza delle principali piante spontanee a uso medicinale e alimentare – come si intuisce dall’etimologia del nome. Secondo alcune interpretazioni, infatti, il nome scientifico taraxacum pare derivi dal greco taraxo, che significa disordine, e takos (dolore o rimedio). proprietà L’azione farmacologica di questa ... Leggi su dilei (Di mercoledì 21 aprile 2021) Chiamato anche “piscialetto” per le suediuretiche e depurative, o “dente di leone” per la forma dei suoi petali, ilè una pianta erbacea perenne. In queste prime settimane di primavera non è difficile incontrarlo nei prati incolti e lungo i margini delle strade e dei sentieri di campagna. Una pianta dalle mille virtù – raccontano Maurizio e Sandro Di Massimo nel libro “Le foglie. Cultura e salute dalle piante selvatiche” (Aboca), volume ricchissimo di informazioni che si propone come un invito alla conoscenza delle principali piante spontanee a uso medicinale e alimentare – come si intuisce dall’etimologia del nome. Secondo alcune interpretazioni, infatti, il nome scientifico taraxacum pare derivi dal greco taraxo, che significa disordine, e takos (dolore o rimedio).L’azione farmacologica di questa ...

