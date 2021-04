Superlega | ufficiale la rinuncia dell’Inter | “Lavoreremo per migliorare il calcio”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Anche l’Interalla. Dopo il passo indietro delle inglesi e dell’Atletico Madrid, anche i nerazzurri dicono addio al progetto della lega formata dai migliori club europei. L’annuncio è arrivato attraverso una nota, dopo le prime indiscrezioni già trapelate in mattinata e riportate dall’Ansa. “FC Internazionale Milano conferma che il Club non fa più parte del progetto Super League – si legge nella nota – Siamo sempre impegnati a dare ai tifosi la migliore esperienza calcistica; l’innovazione e l’inclusione sono parte del nostro DNA fin dalla nostra fondazione. Il nostro impegno con tutte le parti interessate perl’industria delnon cambierà mai. L’Inter crede che il, come ogni settore di attività, debba avere interesse a ...