**Superlega: Codacons, ‘danni per azionisti, pronti ad azioni risarcitorie per investitori’** (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Dopo il fallimento della Superlega il Codacons affila le armi legali a tutela di tifosi ed azionisti danneggiati, e presenta un esposto alla Consob affinché indaghi per la possibile fattispecie di turbativa di mercato. “Il progetto della Superlega sembra essere definitivamente tramontato, ma lascia dietro di se strascichi per tifosi e investitori e danni per i quali i club dovranno ora rispondere -spiega il Codacons- La gravità del comportamento di Juventus, Milan e Inter non può rimanere impunito, e deve portare a sanzioni e penalizzazioni per le tre squadre in tutti i tornei italiani ed europei dove i tre club saranno presenti. In tal senso le istituzioni sportive nazionali ed Ue devono attivarsi per studiare misure commisurate alle violazioni commesse ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Dopo il fallimento della Superlega ilaffila le armi legali a tutela di tifosi eddanneggiati, e presenta un esposto alla Consob affinché indaghi per la possibile fattispecie di turbativa di mercato. “Il progetto della Superlega sembra essere definitivamente tramontato, ma lascia dietro di se strascichi per tifosi e investitori e danni per i quali i club dovranno ora rispondere -spiega il- La gravità del comportamento di Juventus, Milan e Inter non può rimanere impunito, e deve portare a sanzioni e penalizzper le tre squadre in tutti i tornei italiani ed europei dove i tre club saranno presenti. In tal senso le istituzioni sportive nazionali ed Ue devono attivarsi per studiare misure commisurate alle violcommesse ...

