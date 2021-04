Superlega, Cairo: “Attentato alla salute del calcio italiano” (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Questa Superlega è un Attentato alla salute del calcio italiano, all’interesse collettivo. Tre società, Juve, Inter e Milan, hanno pensato esclusivamente alla loro salute economica, ai loro interessi. Non si preoccupano minimamente degli altri club, delle loro esigenze, dei loro problemi”. Urbano Cairo, presidente del Torino, non ci va leggero giudicando, al Corriere della Sera, la quasi sfumata creazione della Superlega. “Non c’è alcun senso di responsabilità, bensì una mancanza totale di rispetto, nonostante si faccia parte per esempio di una Lega di Serie A che ha cercato di affrontare il momento reso ancora più delicato dalla tremenda pandemia”, ha continuato il patron granata. Nel suo mirino c’è ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Questaè undel, all’interesse collettivo. Tre società, Juve, Inter e Milan, hanno pensato esclusivamenteloroeconomica, ai loro interessi. Non si preoccupano minimamente degli altri club, delle loro esigenze, dei loro problemi”. Urbano, presidente del Torino, non ci va leggero giudicando, al Corriere della Sera, la quasi sfumata creazione della. “Non c’è alcun senso di responsabilità, bensì una mancanza totale di rispetto, nonostante si faccia parte per esempio di una Lega di Serie A che ha cercato di affrontare il momento reso ancora più delicato dtremenda pandemia”, ha continuato il patron granata. Nel suo mirino c’è ...

