Scopre di aver la fibromialgia | OSS licenziata in tronco da RSA

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 21 aprile 2021) OSSdi essere affetta dae vieneindall’RSA dove lavorava., OSS perde il lavoro in provincia di Lodi proprio a causa della diagnosi. L’operatrice socio sanitaria, C.V., 57 anni, dopo un iter diagnostico piuttosto articolato, ha scoperto lo scorso gennaio di essere affetta da. Patologia invalidante che può complicare notevolmente lo svolgimento delle mansioni OSS. Appena comunicato in Azienda è stata convocata dal medico del lavoro che le ha assegnato l’inidoneità lavorativa. A nulla, per il momento, sono valse le rimostranze della collega, che oltretutto soffre di sintomi lievi della malattia. All’inidoneità è seguito il licenziamento. Adesso la collega sta procedendo per vie legali, pregandoci di pubblicare la sua ...