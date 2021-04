SailGP | James Spithill torna in gara dopo l’America’s Cup con Luna Rossa! Voglia di rivincita verso Peter Burling

(Di mercoledì 21 aprile 2021)si sta preparando perre inl’avventura in America’s Cup. Il timoniere diRossa, reduce dalla battaglia andata in scena lo scorso mese nella baia di Auckland, sarà infatti uno dei grandi protagonisti del, la competizione velica che scatterà nel weekend del 24-25 aprile alle Bermuda e che prevede otto tappe in giro per tutto il mondo durante l’anno. L’australiano ha accettato la proposta di Team USA e punta a dire la sua in questa prestigiosa kermesse, chentisce un milione di dollari di montepremi al vincitore. Naturalmente il ribattezzato Pitbull si presenterà al timone del suo catamarano F50 con foil con l’obiettivo di alzare al cielo il trofeo.aver travolto American Magic e Ineos ...

