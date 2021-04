Rose Byrne | nuovo volto dell’empowerment femminile

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 aprile 2021) In un periodo in cui la riflessione sulsta tornando al centro dell’attenzione nella cultura pop,è un: dopo una lunga carriera nel cinema, la star hollywoodiana torna sul piccolo schermo interpretando donne con una gran voglia di riscatto. Percorrendo il tempo a ritroso, vediamo che le vie che che porteranno l’attrice alla fama mondiale hanno origine dall’altra parte del mondo: nata a Sidney nel 1979, prende parte a soli 15 anni alla sua prima produzione professionale in “Dallas Doll“. Ancora in Australia studia gender studies al college, si laurea in arte all’University of Sidney e nel 1999 si trasferisce negli States per studiare recitazione all’Atlantic Theatre Company di New York. in tv, Credits: ...