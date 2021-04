Riaperture, le Regioni spingono per spostare il coprifuoco alle 23. No del governo. Salvini: “Non voto cose di cui non sono convinto” (Di mercoledì 21 aprile 2021) A poche ore dall’approvazione del nuovo decreto Covid che regolerà la riapertura del Paese a partire dal 26 aprile, atteso in Consiglio dei ministri alle 17, c’è ancora distanza tra il governo e le Regioni sulle misure da adottare e in particolare sul coprifuoco. I governatori lo vogliono alle 23, l’esecutivo resta sull’orario già in vigore, le 22. Ma ad alzare la posta interviene direttamente Matteo Salvini: “Spero che vengano accolte queste richieste, non mi va di votare cose di cui non sono convinto“, dice il leader della Lega sulle Riaperture proposte dal suo partito. “Ho scritto al presidente Draghi. Non c’è dato scientifico che supporti certe scelte“, aggiunge Salvini. La ministra degli Affari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) A poche ore dall’approvazione del nuovo decreto Covid che regolerà la riapertura del Paese a partire dal 26 aprile, atteso in Consiglio dei ministri17, c’è ancora distanza tra ile lesulle misure da adottare e in particolare sul. I governatori lo vogliono23, l’esecutivo resta sull’orario già in vigore, le 22. Ma ad alzare la posta interviene direttamente Matteo: “Spero che vengano accolte queste richieste, non mi va di votaredi cui non“, dice il leader della Lega sulleproposte dal suo partito. “Ho scritto al presidente Draghi. Non c’è dato scientifico che supporti certe scelte“, aggiunge. La ministra degli Affari ...

