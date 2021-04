Ramona Beatrice Paveliuc scomparsa da 4 anni | stasera a Chi l’ha visto?

(Di mercoledì 21 aprile 2021), la ragazza lavorava a Londra quando e dal 21 aprile 2017 non si hanno notizia ma c’è la traccia del bancomat(foto Facebook)Questa sera Chi?, la trasmissione di RaiTre condotta da Federica Sciarelli, si occuperà di un nuovo vecchio caso in occasione del quarto anno dallo. Era il 21 aprile del 2017 quando scomparvero le tracce di. Ventunenne quattofa, viveva a Londra. Nativa della Romania, fin da bambina viveva in Italia prima del trasferimento. Da quando si è trasferita nel Regno Unito ha vissuto prima a casa di una zia, poi ha cambiato diversi ...

Advertising

MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: 'Il cuore di una mamma soffre troppo a stare così, senza sapere se lei è viva o morta': l'appello della mamma di Ramon… - Giulia87725998 : RT @chilhavistorai3: 'Il cuore di una mamma soffre troppo a stare così, senza sapere se lei è viva o morta': l'appello della mamma di Ramon… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: 'Il cuore di una mamma soffre troppo a stare così, senza sapere se lei è viva o morta': l'appello della mamma di Ramon… - Moonlig94421095 : RT @chilhavistorai3: 'Il cuore di una mamma soffre troppo a stare così, senza sapere se lei è viva o morta': l'appello della mamma di Ramon… - girosauro : RT @chilhavistorai3: 'Il cuore di una mamma soffre troppo a stare così, senza sapere se lei è viva o morta': l'appello della mamma di Ramon… -

Ultime Notizie dalla rete : Ramona Beatrice

Ck12 Giornale

Nelle Allieve 3,Nasui alla sua prima prova individuale in Federazione ha conquistato la ... Nelle Junior 1Zanella e Gai Finatti hanno conquistato rispettivamente il primo e il secondo ...... Giada Babbo (AS " 1997 " Südtirol Brixen), Silvia Basolu (AS " 2001 " Nuoro),Pugliara (... Giorgia Di Pietro (TS " 1994 " Mechanic System Oderzo),Manojlovic (TS\CE " 2002 " Jomi ...Ramona Beatrice Paveliuc, la ragazza lavorava a Londra quando e dal 21 aprile 2017 non si hanno notizia ma c'è la traccia del bancomat ...Tutte lo vogliono: il cast completo del film con Enrico Brignano e Vanessa Incontrada in onda su Rai 2 oggi, 19 aprile 2021, alle ore 21,20 ...