Orlando spiega che lo sblocco dei licenziamenti sarà selettivo, con interventi mirati (Di mercoledì 21 aprile 2021) Mentre si chiude il Recovery Plan che andrà consegnato a Bruxelles entro il 30 aprile, il governo è alle prese con due grane: la questione Alitalia e la fine del blocco dei licenziamenti previsto per il 30 giugno per le grandi imprese. Su queste due questioni si concentra l’intervista rilasciata al Messaggero dal ministro del Lavoro Andrea Orlando (Pd), che oggi incontrerà le parti sociali. Su Alitalia, dice Orlando, «è ancora aperta una interlocuzione con la commissione Ue». Contano le «tante le occasioni perse in passato», ammette. E «nella trattativa Bruxelles deve tenere conto anche della dimensione che deve avere Ita per essere competitiva rispetto alle altre compagnie. Inoltre è giusto difendere i livelli occupazionali e dare a Ita una dimensione tale che le consenta di essere sostenibile, stabile, di andare avanti». La ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Mentre si chiude il Recovery Plan che andrà consegnato a Bruxelles entro il 30 aprile, il governo è alle prese con due grane: la questione Alitalia e la fine del blocco deiprevisto per il 30 giugno per le grandi imprese. Su queste due questioni si concentra l’intervista rilasciata al Messaggero dal ministro del Lavoro Andrea(Pd), che oggi incontrerà le parti sociali. Su Alitalia, dice, «è ancora aperta una interlocuzione con la commissione Ue». Contano le «tante le occasioni perse in passato», ammette. E «nella trattativa Bruxelles deve tenere conto anche della dimensione che deve avere Ita per essere competitiva rispetto alle altre compagnie. Inoltre è giusto difendere i livelli occupazionali e dare a Ita una dimensione tale che le consenta di essere sostenibile, stabile, di andare avanti». La ...

Advertising

PaoloFicarra : RT @Linkiesta: Orlando spiega che lo sblocco dei licenziamenti sarà selettivo, con interventi mirati - Linkiesta : Orlando spiega che lo sblocco dei licenziamenti sarà selettivo, con interventi mirati - Arturo_Parisi : RT @Linkiesta: Il Pd ammette che Conte è caduto per ragioni politiche, ma non vuole dirci quali. Orlando, Bettini e il resto della sua are… - smilypapiking : RT @Linkiesta: Il Pd ammette che Conte è caduto per ragioni politiche, ma non vuole dirci quali. Orlando, Bettini e il resto della sua are… - christianrocca : RT @Linkiesta: Il Pd ammette che Conte è caduto per ragioni politiche, ma non vuole dirci quali. Orlando, Bettini e il resto della sua are… -