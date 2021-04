No, nessuno ha realizzato un vaccino universale contro i Coronavirus. Ma in futuro può succedere (Di mercoledì 21 aprile 2021) In diverse testate abbiamo letto di un «nuovo vaccino anti Coronavirus universale» che «può proteggere anche da varianti e future pandemie». Curioso che non abbia avuto la giusta eco nella comunità scientifica. Infatti non è stato realizzato alcun vaccino universale. Esiste effettivamente uno studio molto interessante dei ricercatori dell’Università statale della Virginia (UVA), apparso sulla prestigiosa rivista PNAS, organo dell’Accademia americana delle scienze. La ricerca riguarda una piattaforma per lo sviluppo di vaccini, basata su plasmidi e batteri, che potrebbe aiutare nello sviluppo di futuri vaccini contro il nuovo Coronavirus, il loro adattamento alle varianti Covid e altri membri della sua famiglia. Per chi ha fretta: Lo studio ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 aprile 2021) In diverse testate abbiamo letto di un «nuovoanti» che «può proteggere anche da varianti e future pandemie». Curioso che non abbia avuto la giusta eco nella comunità scientifica. Infatti non è statoalcun. Esiste effettivamente uno studio molto interessante dei ricercatori dell’Università statale della Virginia (UVA), apparso sulla prestigiosa rivista PNAS, organo dell’Accademia americana delle scienze. La ricerca riguarda una piattaforma per lo sviluppo di vaccini, basata su plasmidi e batteri, che potrebbe aiutare nello sviluppo di futuri vacciniil nuovo, il loro adattamento alle varianti Covid e altri membri della sua famiglia. Per chi ha fretta: Lo studio ...

