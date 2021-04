Monopattini | la rivolta di automobilisti e pedoni | ' Chi li usa spesso è incapace e non rispetta le regole'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Monopattini rivolta

www.comune.genova.it - le notizie in Comune

... che "bruciano"i semafori con la massima disinvoltura; i tanti che viaggiano sul marciapiedi, ignorando pedoni che escono da negozi o abitazioni; ma anche quelli che procedono in due su...... proprio in questi giorni, ha avviato un'importante campagna di sensibilizzazionesia ai più giovani sia agli adulti. Sotto questo aspetto anche l'utilizzo deielettrici, in ...Helbiz ha siglato un accordo di partnership con l’insurtech YOLO Group per consentire agli utenti che si avvalgono di servizi di micro-mobilità di assicurare il proprio viaggio e muoversi in totale si ...Il Comune di Genova è al lavoro su un’ordinanza che dal primo giugno imporrà per i monopattini elettrici il limite di velocità a 20 km/h sulle strade cittadine, ridotto a 6 km/h nelle zone a traffico ...