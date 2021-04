Metropolitana di Napoli | dipendente aggredito e colpito alla testa con un martello

Advertising

NapoliOpen : News #Napoli @OpenNapoli: 'Avviso di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori del… - zazoomblog : Napoli violenza in metropolitana: dipendente aggredito a martellate - #Napoli #violenza #metropolitana: - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Aggressione nella stazione Dante: dipendente Anm preso a martellate - NapoliToday : #Cronaca Aggressione nella stazione Dante: dipendente Anm preso a martellate - sassyagron : RT @acolpidipenna: Quello che ieri sera è successo a #TorreAnnunziata area metropolitana di #napoli è agghiacciante. La ricostruzione dei f… -

Ultime Notizie dalla rete : Metropolitana Napoli

Assalto ai mezzi pubblici: è questo il verdetto dei primi giorni della nuova zona arancione, con le scuole tornate in presenza al 50% e oltre 10mila esercizi commerciali riaperti in città. Folla anche ..."Un uomo, apparentemente squilibrato, è entrato nella stazione di piazza Dante dellaLinea 1 die, nonostante la presenza della guardia giurata, ha colpito alla testa con un martello l'agente di stazione di servizio in quel momento, da quanto raccontato dall'...Dieci giorni, o poco più, all'inizio dei lavori per l'abbattimento del cavalcavia di via delle Repubbliche Marinare, arteria primaria della zona orientale di Napoli. Gli ...L'aggressore è entrato nella stazione della Metropolitana di Napoli con un martello, con il quale ha colpito al capo un dipendente in servizio ...