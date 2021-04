Marazzi&Associati e Winh: internazionalizzazione d’impresa verso i mercati extra europei (Di mercoledì 21 aprile 2021) Marazzi&Associati, che da oltre venti anni supporta le imprese nell’affrontare con successo il processo di internazionalizzazione, individuando la migliore strategia di posizionamento nei mercati esteri in base alle esigenze del cliente, si allea con Winh società di consulenza italiana attiva nel settore dell’internazionalizzazione per proporsi, unendo i rispettivi know-how e network di relazioni, come partner di riferimento sulle attività crossborder dall’Italia/verso l’Italia e i maggiori mercati emergenti dell’Asia da un lato – quali India, Cina, paesi del Golfo, Israele – mentre dall’altro assicurano continuità su mercati di tradizionale rilevanza quali gli Usa. “Grazie a una rete di partner in diversi mercati e alle sedi negli Stati Uniti e ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Marazzi&Associati, che da oltre venti anni supporta le imprese nell’affrontare con successo il processo di, individuando la migliore strategia di posizionamento neiesteri in base alle esigenze del cliente, si allea consocietà di consulenza italiana attiva nel settore dell’per proporsi, unendo i rispettivi know-how e network di relazioni, come partner di riferimento sulle attività crossborder dall’Italia/l’Italia e i maggioriemergenti dell’Asia da un lato – quali India, Cina, paesi del Golfo, Israele – mentre dall’altro assicurano continuità sudi tradizionale rilevanza quali gli Usa. “Grazie a una rete di partner in diversie alle sedi negli Stati Uniti e ...

