Lo chef stellato Gauthier rende vegano il suo ristorante londinese (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lo chef, dopo essere diventato vegano, ha deciso di rimanere coerente anche con il proprio business. Lo chef stellato Alexis Gauthier ha trasformato il suo famoso ristorante londinese, il Gauthier Soho, in un locale 100% vegano nonostante le critiche della sua clientela. “Anch’io sono vegano – ha affermato lo chef all’annuncio del nuovo menù previsto per il suo locale – non sarebbe etico per me trarre profitto dal cucinare prodotti di origine animale”. In un’intervista, Gauthier ha confermato che il ristorante, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19, riaprirà il 23 giugno. Il ristorante stellato ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lo, dopo essere diventato, ha deciso di rimanere coerente anche con il proprio business. LoAlexisha trasformato il suo famoso, ilSoho, in un locale 100%nonostante le critiche della sua clientela. “Anch’io sono– ha affermato loall’annuncio del nuovo menù previsto per il suo locale – non sarebbe etico per me trarre profitto dal cucinare prodotti di origine animale”. In un’intervista,ha confermato che il, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19, riaprirà il 23 giugno. Il...

Advertising

AntonelloSanti1 : @mariann23016036 Roba da chef stellato ?????? - comristorazione : Chef stellato apre il primo ristorante dentro una distilleria di whisky: è la più antica della Scozia… - lorenzovmedici : @ryanclemfake // TRANQUI VISTO? ormai sono uno chef più stellato di cracco - BramucciMatteo : RT @ReporterGourmet: The Glenturret, nel Perthshire, celebre per essere la più antica azienda di whisky in Scozia, ha assunto lo chef stell… - ReporterGourmet : The Glenturret, nel Perthshire, celebre per essere la più antica azienda di whisky in Scozia, ha assunto lo chef st… -