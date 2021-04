La crema paradiso light con 5 ingredienti | veloce e con solo 140 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Lacon 5. Vuoi stupire i tuoi amici con un dopo cena fuori dal comune? Facile: prova il dolce che ti proponiamo qui sotto. Si tratta di una strepitosadalle caloriee che lascerà tutti senza parole. Nella lista deglila panna manca, ma questo non vuol dire che questo dolce non sia goloso, anzi, tutt’altro. In effetti si può rivelare il dolce ideale per quanti pur essendo a dieta non vogliono rinunciare alle lusinghe del dessert. Un punto a favore di questa, inoltre, è che si prepara davvero in poco tempo, considerando tra l’altro che non abbisogna nemmeno di cottura, dato che in sostanza è un semifreddo. Ma veniamo alla ricetta. Gli ...